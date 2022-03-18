TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu: (1) - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu: (1)

18.03.2022 21:46
TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu: (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşmasına ilişkin, "O zamana kadar Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok önemsemeyen ülkeler dahi bu konuda sadece arabuluculuk yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu fark ettiler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşmasına ilişkin, "O zamana kadar Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok önemsemeyen ülkeler dahi bu konuda sadece arabuluculuk yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu fark ettiler." dedi.

Şentop, Trakya'da görev yapan basın mensuplarıyla Keşan ilçesindeki otelde bir araya geldi.

Gazetecilerin soruları üzerine, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa da değinen Şentop, bazı uzmanların bu savaşı "3. Dünya Savaşı başlangıcı" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Savaştan Ukrayna ile Rusya arasında olmasına rağmen tüm dünyanın etkilendiğinin altını çizen Şentop, silahlı çatışmanın yanı sıra farklı boyutta savaşların da yaşandığını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Şu anda Ukrayna, Rusya arasında silahlı çatışma olmakla beraber, bir taraftan da medya üzerinden savaşla ilgili yapılan değerlendirmeler, manipülasyonlar, doğru ya da yalan bilgi bombardımanı yani bir medya savaşı cereyan ediyor, bir taraftan büyük çaplı ekonomik, ticari savaş var." diye konuştu.

Şentop, getirilen kısıtlamaların ve ambargoların pek çok ülkeyi etkilediği gibi bazı ülkelerin de sorun yaşadığı ülkelere karşı fikrini değiştirmesine neden olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettiğini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya'da buluşturulduğunu anımsatan Şentop, "O zamana kadar Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok önemsemeyen ülkeler dahi bu konuda sadece arabuluculuk yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu fark ettiler." ifadelerini kullandı.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi mesaisi harcadığını, kendisinin de meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

"İki ülkeyle beraber konuşabilen tek bir ülke var; o da Türkiye"

Savaşan ülkelerle görüşebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir an önce çatışmanın, savaşın, özellikle bir insani kriz de var, kadınlar, çocuklar, sivillere yönelik saldırılar var, insani krizin durdurulması önemli. Öncelikle acil bir ateşkes, sonra da kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, sonra da iki ülke arasında, bölgemizde barışın tesis edilmesini güçlendirecek adımlar atılmalı. Bu konuda iki ülkeyle beraber konuşabilen tek bir ülke var; o da Türkiye.

Bugüne kadar 'Oraya mı yakınsın, buraya mı yakınsın', 'dış politikada eksen kayması' falan gibi tamamen soyut, teorik eleştirilerle Türkiye'ye saldıranlar bile bu anlamda adım atabilecek tek ülke olduğunu gördüler. Türkiye savaşla barış arasında da bir köprü. Bu bakımdan Türkiye'nin gerçek büyüklüğünü anlamak için dünyadaki bu çerçevede görmek lazım."

Şentop, kısa süre içerisinde bir ateşkesin sağlanacağını ve sonrasında savaşın sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

Dünyanın 100 yıl öncesindeki gibi bir kaos, karmaşa içerisine sürüklenen bir dönemde olunduğunu ifade eden Şentop, bu dönemde Türkiye'nin selametinin her şeyden önemli olduğunu, bu konuda tedbirlerin alınması, Türkiye'ye güvenerek, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.

(Sürecek)

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Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu: (1) - Son Dakika
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