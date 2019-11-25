Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutladı

7 saat önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutladı, System.String[]

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, "Serhad şehrimiz Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyorum. İstiklal mücadelesi için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Twitter, Edirne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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