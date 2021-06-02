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TBMM Başkanı Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Konferansı'nın kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Konferansı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

02.06.2021 16:19
TBMM Başkanı Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Konferansı'nın kapanışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, halihazırda tecrübe edilen bazı belirsizliklerin uluslararası sistemde yapılması gereken köklü reformlara işaret ettiğini vurgulayarak "Dünyamız, Kovid-19 kriziyle, çatışmalar, göç, mülteciler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, halihazırda tecrübe edilen bazı belirsizliklerin uluslararası sistemde yapılması gereken köklü reformlara işaret ettiğini vurgulayarak "Dünyamız, Kovid-19 kriziyle, çatışmalar, göç, mülteciler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi meselelere daha çok odaklanması ve çözüm üretmesi gerektiğini bu defa büyük bir bedel ödeyerek kavramıştır." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2. Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan Şentop, konferansın kapanış oturumunda katılımcılara hitap etti.

Şentop, EİTPA'nın 2. Genel Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirterek "İki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerde Asamble'mizin gündemini teşkil eden ticaret ve bağlantısallık, yoksulluğun azaltılmasında ve kalkınmada turizmin geliştirilmesi ve küresel salgınla mücadele konularında parlamentolarımızın üstlenebilecekleri rol ve sorumlulukları yüz yüze değerlendirme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Orta ve Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir coğrafyayı temsil eden EİTPA'nın köklü tarihi bağlar temelinde birbirine muhabbet besleyen halklar arasındaki ilişkiyi artırmada önemli bir rol üstlenebileceğini bu konferansın kendilerine ispat ettiğini belirten Şentop, "Bu potansiyeli enerjiye ve somut projelere dönüştürmek için EİTPA bağlamında düzenleyeceğimiz toplantılarda da buradaki iş birliği ve beraberlik anlayışı içinde birlikte kararlılıkla gayret sarf edeceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın her ülkede can alıyor

Şentop, halihazırda tecrübe edilen bazı belirsizliklerin uluslararası sistemde yapılması gereken köklü reformlara işaret ettiğini vurgulayarak "Dünyamız, Kovid-19 kriziyle, çatışmalar, göç, mülteciler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi meselelere daha çok odaklanması ve çözüm üretmesi gerektiğini bu defa büyük bir bedel ödeyerek kavramıştır." dedi.

Salgının her ülkede can aldığını ve kayıp duygusunun bütün insanlığı kalbinden vurduğunu dile getiren Şentop, "Irk, renk, milliyet, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin bütün insanları etkileyen bu krizin halihazırda müşahede ettiğimiz ulus devletlerin içine kapanmasından ziyade yaşanan müşterek acılar temelinde farklılıkları tolere eden daha hümanist, insancıl ve entegre bir dünyanın tezahürüne fırsat sağlayacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlık olarak tecrübe edilen ilk kriz olmadığını belirterek, bununla birlikte Asamble'nin kuruluş gayesi olan ekonomik, teknik ve kültürel alanları ilgilendiren sektörlerde olumsuz etkiler meydana getirdiğine dikkati çekti.

"İnsanlık tarih boyunca krizlerden kuvvetlenerek çıkmıştır" vurgusu

Kovid-19 salgının yaşanan can kayıplarının yanında, siyasetten ekonomiye, sosyolojiden sağlığa insan faaliyetlerinin her alanı için bir imtihan olduğunu dile getiren Şentop, "Genel Konferansımızda ve ikili temaslarımızda bu konuları kapsamlı bir şekilde tahlil ettik ve muhtemel çözümler üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Şentop, bu durumun kendilerini karamsarlığa itmemesi gerektiğine dikkati çekerek "İnsanlık paradigma değişikliklerini tarih boyunca fırsat olarak değerlendirmiş, krizlerden kuvvetlenerek çıkmıştır." diye konuştu.

Dünyanın her yerinden saygın araştırmacıların ülkelerin küresel salgının ardından bir vizyon geliştirmesi, ortaya çıkacak yeni küresel sistem içinde kendilerine biçecekleri rol ve kapasitelerinin gelecekteki konumları üzerindeki etkisini hesap etmeyi hedefleyen çalışmalar yürüttüklerine atıfta bulunan Şentop, "Pakistan eski Dışişleri Bakanı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sayın Büyükelçi Aizaz Ahmed Çavduri'nin uluslararası topluma birbirine tutunarak yeni küresel sistemi birlikte inşa etme çağrısında bulunmasını, bu bağlamda değerli bir çağrı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Irkçılık, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Konferansı'nın kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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