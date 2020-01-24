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TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."
Son Dakika Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı