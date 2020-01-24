TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki...

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."

Sivrice, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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