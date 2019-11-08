Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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