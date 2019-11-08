TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.
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