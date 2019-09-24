Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü - NUR

1 saat önce

-TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4.

-TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü - NUR

Mustafa Şentop, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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