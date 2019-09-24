TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü - NUR
1 saat önce
-TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:02 Kaynak: AA
-TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika: BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler