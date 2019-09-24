Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü

19 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nın ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti. - NURSULTAN

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
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