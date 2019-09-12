TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı kabul etti
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-Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ın gelişi -TBMM Başkanı Şentop'un, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı karşılaması ve tokalaşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ı makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:10 Kaynak: AA
-Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ın gelişi
-TBMM Başkanı Şentop'un, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı karşılaması ve tokalaşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ı makamında kabul etti.
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