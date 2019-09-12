Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı kabul etti

1 saat önce

-Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ın gelişi -TBMM Başkanı Şentop'un, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı karşılaması ve tokalaşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ı makamında kabul etti.

-Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ın gelişi

-TBMM Başkanı Şentop'un, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı karşılaması ve tokalaşmaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal'ı makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı kabul etti

Mustafa Şentop, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak
CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:24:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İqbal'ı kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]