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TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti Açıklaması

21.09.2021 13:52
TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa'da göç baskısıyla artan İslamofobinin toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğurduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa'da göç baskısıyla artan İslamofobinin toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğurduğunu söyledi.

İspanya'daki resmi temasları kapsamında Endülüs bölgesindeki Granada ve Cordoba kentlerini ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Türk basınına açıklama yaptı.

Endülüs İslam döneminde (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada'ya ilk kez geldiğini aktaran Şentop, "İslam medeniyetinin tarihteki önemli sanat, ilim ve kültür merkezlerinden biri burası. Cordoba'da heykeli bulunan İslam filozofu İbn'i Rüşd, Yunan felsefesi dahil orta çağdaki Batı dünyasına da ışık tutmuştur." dedi.

Şentop, "İslam yüzyıllarca hem doğudan hem batıdan Avrupa'nın bir parçasıdır. Hala da çok önemli bir Müslüman nüfusu Avrupa'da yaşıyor. O yüzden birlikte barış içerisinde, inançlara, kültürlere, ibadetlere saygı duyarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Avrupa'da biraz göç baskısıyla da öne çıkan bir yabancı düşmanlığı ya da somut hali olan İslamofobi, toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Artık küreselleşen dünyada sadece paranın, üretilen eşyaların değil insanların ve insanlarla beraber kültürlerin, inançların serbest dolaşımının olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, "Böyle bir dünyada İslam düşmanlığının kimseye faydası olmadığı gibi toplumsal huzuru ve barışı bozacak bir husus olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda Avrupa'da paradigmanın farklı inanç ve kültürlere yaklaşımının test edildiği bir dönemdeyiz. Bir arada, hep birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz." diye ekledi.

Diğer yandan, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan İslam mimarisinin en önemli eserlerinden olan El Hamra Sarayı'nı da ziyaret eden Şentop, "Ben böyle yerlerin görülmesinden, ziyaret edilmesinden memnun olduğumu ifade etmek isterim. Şüphesiz muhafaza edilmesi de önemlidir." şeklinde konuştu.

Granada'ki temasları kapsamında Ulu Cami'yi ve 1900-1992 yılları arasında yaşayan ve profesyonel çalışmalarını İspanya'da yapan din bilimci, gazeteci ve yazar Muhammed Esed'in kabrini de ziyaret eden Şentop, sonrasında Cordoba'ya geçti.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'a, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da eşlik ediyor.

Şentop ve beraberindeki heyet, Endülüs ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

Mustafa Şentop, Endülüs, İspanya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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