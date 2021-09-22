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TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti

22.09.2021 00:57
TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyaret için geldiği İspanya'da Endülüs bölgesinde yer alan Granada ve Cordoba kentlerini ziyaret ederek, Türk basınına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyaret için geldiği İspanya'da Endülüs bölgesinde yer alan Granada ve Cordoba kentlerini ziyaret ederek, Türk basınına açıklamalarda bulundu.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyareti kapsamında Endülüs bölgesinde yer alan Granada ve Cordoba kentlerini ziyaret etti. Endülüs İslam döneminde (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada'ya ilk kez geldiğini aktaran Şentop, "İslam medeniyetinin tarihteki önemli sanat, ilim ve kültür merkezlerinden biri burası. Cordoba'da heykeli bulunan İslam filozofu İbn'i Rüşd, Yunan felsefesi dahil orta çağdaki Batı dünyasına da ışık tutmuştur" dedi.

"İslam yüzyıllarca hem doğudan hem batıdan Avrupa'nın bir parçasıdır"

Şentop, "İslam yüzyıllarca hem doğudan hem batıdan Avrupa'nın bir parçasıdır. Hala da çok önemli bir Müslüman nüfusu Avrupa'da yaşıyor. O yüzden birlikte barış içerisinde, inançlara, kültürlere, ibadetlere saygı duyarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Avrupa'da biraz göç baskısıyla da öne çıkan bir yabancı düşmanlığı ya da somut hali olan İslamofobi, toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğuruyor" ifadelerini kullandı.

"İslam düşmanlığının kimseye faydası olmadığı gibi toplumsal huzuru ve barışı bozacak bir husus"

Artık küreselleşen dünyada sadece paranın, üretilen eşyaların değil insanların ve insanlarla beraber kültürlerin, inançların serbest dolaşımının olduğunu vurgulayan Şentop, "Böyle bir dünyada İslam düşmanlığının kimseye faydası olmadığı gibi toplumsal huzuru ve barışı bozacak bir husus olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda Avrupa'da paradigmanın farklı inanç ve kültürlere yaklaşımının test edildiği bir dönemdeyiz. Bir arada, hep birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne 1984 yılında yer alan İslam mimarisinin en önemli eserlerinden olan El Hamra Sarayı'nı da ziyaret eden Şentop, "Ben böyle yerlerin görülmesinden, ziyaret edilmesinden memnun olduğumu ifade etmek isterim. Şüphesiz muhafaza edilmesi de önemlidir" ifadelerini kullandı.

Granada'ki temasları kapsamında Ulu Cami'yi ve 1900-1992 yılları arasında yaşayan ve profesyonel çalışmalarını İspanya'da yapan din bilimci, gazeteci ve yazar Muhammed Esed'in kabrini de ziyaret eden Şentop, ardından Cordoba'ya geçti.

İspanya ziyaretinde Şentop'a, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da eşlik ediyor.

Şentop ve beraberindeki heyet, Endülüs ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek. - MADRİD

Mustafa Şentop, Granada, İspanya, Endülüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Endülüs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
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