TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Mustafa Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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