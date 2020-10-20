TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın füze ile vurduğu Gence kentini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın füze ile vurduğu Gence kentini ziyaret etti Açıklaması

20.10.2020 15:13
TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın füze ile vurduğu Gence kentini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temasları kapsamında, Ermenistan'ın iki defa orta menzilli balistik füzeyle vurduğu Gence kentini ziyaret ederek sivillerin hayatını kaybettiği bölgedeki enkaz yerlerini inceledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temasları kapsamında, Ermenistan'ın iki defa orta menzilli balistik füzeyle vurduğu Gence kentini ziyaret ederek sivillerin hayatını kaybettiği bölgedeki enkaz yerlerini inceledi.

Şentop, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence kentine fırlattığı füze sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı bölgedeki enkaz yerini ziyaret etti.

Enkaz bölgesinde Gence sakinleriyle bir süre sohbet eden Şentop, daha sonra hayatını kaybeden sivilleri anmak için füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı.

Şentop, saldırının gerçekleştirildiği bölge hakkında Genceli yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gence'yi ziyaret etmeden Azerbaycan'dan dönmenin yanlış olacağının altını çizen Şentop, "1990'dan beri Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Azerbaycan'ı, işgal altındaki topraklarını kurtarması konusunda daima destekledik." ifadelerini kullandı.

Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını her zaman tüm şartlar altında desteklediklerine vurgu yaparak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize selamı var." dedi.

Ermenistan'ın attığı füzelerin isabet etmesi sonucu enkaza dönüşen evlere işaret eden Şentop, "Arkamızdaki tablo, Gence ve bunun dışında farklı bölgelere yapılan saldırılar gösteriyor ki Azerbaycan haklıdır." diye konuştu.

Meclis Başkanı, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak bombaladığını ve savaş suçu işlediğini vurguladı.

Şentop, tüm dünyaya olan ve biteni göstermekte kararlı olduklarını belirterek " Karabağ, Azerbaycan toprağıdır, tarih boyunca böyledir. Bugün de Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu tescillenmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1993'te buna ilişkin kararı vardır. Avrupa Parlamentosunun kararları vardır. Bütün dünya da Ermenistan'ı işgalci olarak tescillemiştir." dedi.

TBMM Başkanı, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını şartsız ve kayıtsız bir an önce terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına değinen Şentop, "Sivillere yönelik saldırılar da savaş suçudur. Cenevre Sözleşmesi'nde, savaş oluyorsa da savaşın bir hukuku ahlakı olur. Askeri hedefler vurulur ve orada çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan, savaşın hukuku ve yasalarına riayet etmeksizin kalleşçe sivillere saldırıyor. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım." diye konuştu.

Şentop, enkaz bölgesinden ayrılıktan sonra ilk önce saldırıda yaralanıp tedavi gören sivillerin bulunduğu Gence Devlet Hastanesi ve ardından Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Gence'deki İmamzade Camisi'nde namaz kılan Şentop, daha sonra kentten ayrıldı.

Şentop'a Gence ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik etti.

Azerbaycan, Ermenistan, Füze, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın füze ile vurduğu Gence kentini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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