TBMM Başkanı Şentop Erzurum'da
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'yi gezdi, "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:42 Kaynak: AA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Erzurum
'da tarihi Çifte Minareli Medrese
'yi gezdi, "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Erzurum Kongresi
'nin 100. yılı dolayısıyla kentte bulunan Şentop, Çifte Minareli Medrese'yi gezerek yetkililerden tarihi yapı hakkında bilgi aldı.
Şentop, daha sonra Yakutiye
Medresesi'nde PTT
AŞ tarafından düzenlenen "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışına katıldı.
Halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Şentop, daha sonra serginin açılışını yaptı.
Tarihi medresedeki sergiyi gezen Şentop'a ziyaretlerinde, Erzurum Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, AK Parti
Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ
, Selami Altınok
, Zehra Taşkesenlioğlu
ve İbrahim Aydemir
eşlik etti.
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