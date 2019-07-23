TBMM Başkanı Şentop, "Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu'na katıldı"
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"100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Sempozyuma katılanlardan görüntüler Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi Çifte minare ziyaretinden görüntüler ERZURUM - TBMM Başkanı...
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:10 Kaynak: AA
"100. Yılında Erzurum Kongresi
Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un gelişi
Salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Sempozyuma katılanlardan görüntüler
Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi
Çifte minare ziyaretinden görüntüler ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Teknik Üniversitesi
ve Türk Tarih Kurumunca, üniversitenin Prof. Dr. Muammer Yaylalı
Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı.
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