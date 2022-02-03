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TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı

03.02.2022 21:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'u, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken karşıladı.

Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Şentop, daha sonra camide düzenlenen mevlit programına iştirak etti.

TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı

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Mustafa Şentop, Eyüpsultan, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı - Son Dakika


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