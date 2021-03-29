TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı

29.03.2021 17:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Kitabın farklı bir tutku olduğuna dikkat çeken Şentop, "Millet Kütüphanesi başta olmak üzere kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanelerin sayısı artıyor" dedi.

Eyüpsultan'ın dört bölgesine 'yaşayan' kütüphaneler sözü veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilkini Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi ismiyle merkez bölgesi için açtı. Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ahmet Kekeç'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, 'Kitap tutkusu başka tutkularla mukayese edildiğinde suyun üzerinde uzun süre kalabilecek bir tutkudur. Hepimizin kütüphaneler hakkında söyleyebileceği şeyler var. Hepimizin mütevazi kütüphaneleri vardır. İnsanın kitapla olan macerası katı bir ilgisizlikle yoğun bir ilgi ve tutku sarkacı arasında gidip gelir. Dünyadaki bazı kütüphanelerin çalışanlarının sayısı binleri buluyor. İslam medeniyeti bir yönüyle kitap ve kütüphane medeniyetiydi. Gerçek bilgiye ulaşmak tartışmaları bir yana okuma zevki dediğimiz şey hakkında da çok yönlü tartışmalar yapıyoruz. Hayat ve hayatın ritmi değişiyor' ifadelerini kullandı.

'BUGÜN AÇILIŞINI YAPACAĞIMIZ YENİ BİR KÜTÜPHANENİN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ'

Yeni konsept kütüphanelerin hızla yeni fonksiyonlar kazanarak devam ettiğini söyleyen Şentop sözlerine şöyle devam etti:

'Millet Kütüphanesi başta olmak üzere kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanelerin sayısı artıyor. Bugün açılışını yapacağımız yeni bir kütüphanenin heyecanı içerisindeyiz. Kütüphaneye ismi verilen Ahmet Kekeç gibi bir edebiyatçı ve gazeteci arkadaşımıza da vefa borcumuz için buradayız. Ahmet Kekeç gazeteciliğinden önce bir edebiyatçı, son zamanlarda romana yönelmiş bir yazı adamıydı. Gazetedeki köşe yazıları ve televizyon programlarında da kendisini görüyorduk. Ahmet Kekeç isminin bu kütüphaneye verilmiş olmasını son derece isabetli buluyorum. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e teşekkür ediyorum. Bir kitap kafe 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları ve toplantı salonu, üniteler aynı zamanda 120 kişiye hizmet verecek olan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin bütün vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.'

'BELEDİYECİLİĞİ RUTİN YAPISINDAN KURTARDILAR'

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, 'Kütüphaneler Haftası kutlu olsun. Bu hafta, Eyüpsultan'da çok anlamlı ve güzel bir şekilde kutlanıyor. Bu kütüphanenin açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz. Arkadaşlarımız belediyeciliğin biline rutin yapısından kurtarıyorlar. Yediden yetmişe her kesime dokunuyoruz. Gençlerimiz evden ziyade dışarıda hem sosyalleşerek hem de özel mekanlarda ders, araştırma yapmak ve okumak istiyor. Külliyede çok görkemli bir kütüphane yapıldı' şeklinde konuştu.

'120 GENCİMİZ AYNI ANDA DERSLERİNE ÇALIŞABİLECEKLER'

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, 'İlk emri oku olan bir dinin mensubu olarak Kütüphane Haftası'nın başlangıcında, kütüphane açarak başlamaktan onur duyuyorum. Kütüphanemizin içinde 10 bin kitap olacak. 120 gencimiz aynı anda kendilerine ayrılan yerde derslerine çalışabilecekler. Araştırma yapabilecek alanlar olacak. Mini toplantı alanımız da var. Dört bölgede daha kütüphanemiz olacak. Küçük kültür evleri yapıyoruz. 10 okulun inşaatı devam ediyor. Dört tane ESMEK merkezi açtık. Kütüphane Haftasını kutluyorum' dedi.

'BABAMIN ADININ BİR KÜTÜPHANEYE VERİLMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Ahmet Kekeç'in oğlu Hakan Mehmet Kekeç, 'Bugün benim ve ailem için elbette çok özel bir gün. Duygularımı sözlerimle ifade edemem. Biz Ahmet Kekeç'in ailesi olarak haberi aldığımız andan beri şaşkınız ve mutluyuz. Babamın adının bir kütüphaneye verilmesi bizi çok mutlu etti' diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Mustafa Şentop, Ahmet Kekeç, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan'da kütüphane açılışına katıldı - Son Dakika


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