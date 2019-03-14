Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi

TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi

4 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi, System.String[]
- Görüşmeden detaylar
Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti Lideri Akşener'e Sert Sözlerle Yüklendi: İhanet Etti

İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in Önerisini Kabul Etti CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 22:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]