TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi
4 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar
Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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