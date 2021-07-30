TBMM Başkanı Şentop, Fas milli gününü tebrik etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fas'ın milli günü dolayısıyla Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib El Maliki ve Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdelhakim Benchamach'i kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Fas milli günü dolayısıyla Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Maliki ve Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Benchamach'ye birer mektup gönderdi.

Fas halkının milli gününü tebrik eden Şentop, Türkiye'nin Fas ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirtti. Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Fas Temsilciler Meclisinin ve Fas Danışmanlar Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerini kullandı.