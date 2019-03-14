TBMM Başkanı Şentop - Faslı Mevkidaşı El-Maliki Görüşmesi
34 dakika önce
- TBMM Başkanı Şentop ve Faslı mevkidaşı el-Maliki'nin bir araya gelmesi Görüşmeden detaylar el-Maliki'nin TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı El-Habib el-Maliki ile görüştü.
- TBMM Başkanı Şentop ve Faslı mevkidaşı el-Maliki'nin bir araya gelmesi
Görüşmeden detaylar
el-Maliki'nin TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı El-Habib el-Maliki ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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