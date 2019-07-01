Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur"
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TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur"

1 saat önce

- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Güncel
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