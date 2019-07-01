TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur"
1 saat önce
- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:19 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum
Benzine 27 kuruş zam bekleniyor
Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor
İran, zenginleştirilmiş uranyum seviyesi nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardı