Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı
Son Dakika Genel TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı

7 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı ANKARA(İHA)- TBMM Başkanı Şentop, meclisin içindeki Kabatepe Parkında fidan dikimine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı


ANKARA(İHA)- TBMM Başkanı Şentop, meclisin içindeki Kabatepe Parkında fidan dikimine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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