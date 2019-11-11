TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı ANKARA(İHA)- TBMM Başkanı Şentop, meclisin içindeki Kabatepe Parkında fidan dikimine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı
ANKARA(İHA)- TBMM Başkanı Şentop, meclisin içindeki Kabatepe Parkında fidan dikimine katıldı.
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