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TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda "tek ses" oldukları için partilere teşekkür etti
23 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:12 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.
Şentop, Twitter'dan "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde barış planını kınayarak yok saydılar. Gazi Meclisimizin Başkanı olarak Filistin davası konusunda tek ses oldukları için partilerimize teşekkür ediyorum. Filistin'e yönelik işgal planını asla kabul etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.
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