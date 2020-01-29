TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda

Şentop, Twitter 'dan "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde barış planını kınayarak yok saydılar. Gazi Meclisimizin Başkanı olarak Filistin davası konusunda tek ses oldukları için partilerimize teşekkür ediyorum. Filistin'e yönelik işgal planını asla kabul etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Trump'ın Orta Doğu planı Amerikan basınında geniş yer buldu: Bu plan iki kirli lider için mi?