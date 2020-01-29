TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda "tek ses" oldukları için partilere teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda 'tek ses' oldukları için partilere teşekkür etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda "tek ses" oldukları için partilere teşekkür etti

23 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.

Şentop, Twitter'dan "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde barış planını kınayarak yok saydılar. Gazi Meclisimizin Başkanı olarak Filistin davası konusunda tek ses oldukları için partilerimize teşekkür ediyorum. Filistin'e yönelik işgal planını asla kabul etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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