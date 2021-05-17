TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin arkasında duracağız (3) - Son Dakika

ÖZBEKİSTAN ALİ MECLİSİ SENATO BAŞKANI NARBAYEVA İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün beşinci görüşmesini Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile yaptı. TBMM Başkanı Şentop görüşmede, "Sayın Başkan, zat-ı alinizin, aile fertlerinizin, dost ve kardeş Özbekistan halkının geçmiş Ramazan Bayramı'nı şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin, halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Dosttan öte kardeş olarak kabul ettiğimiz Özbekistan'ın milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. Ülkelerimiz, parlamentolarımız ve halklarımız arasında her alanda mevcut iyi ilişkiler tarihten gelen kardeşlik bağlarımız ve karşılıklı güven üzerine tesis edilmiştir. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımıza önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Zor bir bayram yaptık zor bir ramazan geçirdik. Salgın bütün dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi de, Özbekistan'ı da etkiledi. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Yabancı ülke mevkidaşlarıyla yoğun temaslarda bulunan Şentop, Ramazan boyunca ve bayramda İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatarak, "Bebek çocuk demeden birçok masum sivili katleden İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı da Türkiye de çok büyük hassasiyet gelişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu konuda inisiyatif almak ve bu konuda devam eden zulmü durdurmak için diplomatik temaslarını sürmekte. Sayın başkan en kısa zamanda yüz yüze görüşmelerde bulunmak temennisiyle geçmiş bayramınızı tekrar tebrik ediyorum Özbekistan senatosunun değerli üyelerine en iyi dileklerimi selamlarımı iletiyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle Allah eriştirsin hepimizi. Allah'a emanet olun." dedi.