Tbmm başkanı şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-1 - Son Dakika

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Tbmm başkanı şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-1
15 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-1.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-1
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