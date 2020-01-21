Tbmm başkanı şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-2 - Son Dakika

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Tbmm başkanı şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-2
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-2.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, fotoğraf sergisinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı-2
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