TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Şentop, bugün düzenlenecek konferansa katılmak üzere gece saatlerinde Fransa'ya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ve Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman tarafından karşılandı.
(İHA)
İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı İrfan Can Kahveci: Hedefimiz ülkemiz adına ilk galibiyeti almak A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı