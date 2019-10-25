- TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da

STRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Şentop, bugün düzenlenecek konferansa katılmak üzere gece saatlerinde Fransa'ya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ve Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman tarafından karşılandı.