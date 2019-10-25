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Son Dakika Güncel - TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da

- TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da

57 dakika önce

- TBMM Başkanı Şentop, Fransa'daSTRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da

STRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Şentop, bugün düzenlenecek konferansa katılmak üzere gece saatlerinde Fransa'ya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ve Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman tarafından karşılandı.

- TBMM Başkanı Şentop, Fransa'da

Mustafa Şentop, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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