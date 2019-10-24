TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı temasları kapsamında Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
(İHA)
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