Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı temasları kapsamında Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

(İHA)

Mustafa Şentop, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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