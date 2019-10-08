Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirdi.

Şentop, Libya Temsilciler Meclisi üyelerini de kabul etti.

Kabule ilişkin yapılan açıklamada, Libya heyetine başkanlık yapan Dışişleri ve Enformasyon Komisyonu üyesi Ali Ramadan Abuzaquk'ın görüşmede, Libya'da demokrasinin tesisi ve yeni bir düzenin kurulması konusunda Türkiye'nin desteğini beklediklerini, Meclis üyelerinin Libya halkına daha iyi hizmet vermesi için TBMM ile bir eğitim protokolü imzalamak istediklerini belirttikleri kaydedildi.

Açıklamada, Abuzaquk'un, Berlin'de yapılacak konferansa, Libya'nın ve komşularının da davet edilmesi konusunda Türkiye'den destek istediklerini aktardığı ifade edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görüşmede, Türkiye'nin, Libya'nın bütünlüğüne önem verdiğini ve bunun korunması için çaba harcamayı sürdüreceğini söylediği, hem Libyalı vekillere eğitim protokolü hem de Berlin Konferansına katılım konusundaki taleplere ilişkin ilgili makamlar ile görüşeceğini belirttiği kaydedildi.

Görüşmede, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de yer aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti

Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahmut Tekdemir'in bir pozisyonda yerde kalması Şenol Güneş'i korkuttu!
Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir Son dakika! Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 23:09:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]