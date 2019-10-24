Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand ile görüştü - STRAZBURG
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand ile görüştü - STRAZBURG

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand ile görüştü - STRAZBURG

21 dakika önce

Avrupa Konseyinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand ile görüştü.

Avrupa Konseyinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand ile görüştü - STRAZBURG

Parlamento, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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