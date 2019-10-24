TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand ile görüştü - STRAZBURG
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Avrupa Konseyinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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