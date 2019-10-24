TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:36 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, Ferrand ve ardından Larcher ile heyetler arası görüşme yaptı.
Görüşmelerde, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyaloğun artırılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.
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