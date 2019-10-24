Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG

TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.

Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, Ferrand ve ardından Larcher ile heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmelerde, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyaloğun artırılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG

Mustafa Şentop, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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