TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Botchwey'i kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Mustafa Şentop, Gana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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