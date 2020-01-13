TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Botchwey'i kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)