TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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