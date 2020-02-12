TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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