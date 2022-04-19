TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı

19.04.2022 11:28
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Sentop, parlamento muhabirleri adına Meclis'te düzenlenen iftara katılarak, gazetecilerle bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Sentop, parlamento muhabirleri adına Meclis'te düzenlenen iftara katılarak, gazetecilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Sentop, Meclis'te Parlamento Muhabirleri adına düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Sentop, parlamento muhabirlerinin Ankara gündemini ve meydana gelen gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde takip ederek kamuoyuna ulaştırdıklarını belirterek, bunun son derece önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi. Basının, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'daki hatta Meclis'teki gelişmeleri doğru ve cesaretle yazması neticesinde milletin 'Ya İstiklal ya Ölüm' nidasının, bütün dünyada yankılandığını aktaran Şentop, "İstiklal Savaşımız esnasında adeta bir basın savaşı da yaşanmıştır. Esasen bu dönem, İstanbul eksenli mütareke basınının, büyük milletimizi yok olmuş, çaresiz göstermeye çalışan yalan haberleriyle, Ankara merkezli Anadolu basınının, milletimizin istiklale yönelik kararlı iradesini duyuran gerçek haberlerinin savaşıdır. Bu hususta savaş tabirini kullanmam belki abartı olarak karşılanabilir ama kelimeleri yerinde ve doğru kullanmaya özen gösteren bir akademisyen ve siyasetçi olarak özellikle savaş kelimesini kullandım. Zira mütareke basını ile Anadolu basını arasındaki mücadeleyi tam manasıyla yansıtan, tanımlayan kelime budur" diye konuştu.

Şentop, basın mensuplarının görevinin öneminin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında da kavrandığını kaydederek, şöyle dedi:

"Darbecilerin tankla, helikopterlerle basın kurumlarına operasyonlar düzenledikleri, yalan haberlerle bu milletin iradesini kırmaya çalıştıkları o meşum gecede, cesur gazetecilerin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletin iradesini temsil eden siyasetçilerin sesi olmaları ve buna binaen milletimizin demokrasiye ve iradesine gösterdiği yüksek bağlılık sayesinde, darbe teşebbüsü akamete uğratılmıştır. Bu bakımdan milletimizin, seçtiği siyasetçilerle arasındaki doğru haber alışverişinin kaynağı sizlersiniz. Parlamento'da yaşanan ve haber değeri olan her konuyu doğru ve güvenilir bir şekilde milletimize iletmenin idrakinde olduğunuzu yakinen biliyorum. Yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihine sahibiz ve sizler de demokrasilerin olmazsa olmazı basın mensupları olarak bu yapının ayrılmaz birer parçasısınız. Bugünkü manada, geçen yüzyılda, demokrasilerin vazgeçilmezi olarak ortaya çıkan basın, toplumu bilgilendiren, bazen uyaran, hatta koruyan, çok önemli bir yere sahiptir. Türk basın tarihimizin hikayesi aynı zamanda demokrasi tarihimizin de hikayesidir. Basın, toplumsal ve siyasi hayatımızın en önemli aktörlerindendir. Bu sebeple sizler ve biz siyasiler birbirimiz için görünenden daha önemli bir birlikteliğe mecburuz." (DHA)

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı

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Kurtuluş Savaşı, Parlamento, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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