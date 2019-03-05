Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Geleneği Devam Ettirmek Üzere Bu Ziyaretleri Gerçekleştiriyoruz"

TBMM Başkanı Şentop: "Geleneği Devam Ettirmek Üzere Bu Ziyaretleri Gerçekleştiriyoruz"

49 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'ye gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'ye gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Siyasi bir gelenek olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanlarımız, Meclis Başkanı seçiminden sonra Meclis Başkanlarımız ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yapmaktadır. Biz de bu geleneği devam ettirmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:25 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Geleneği Devam Ettirmek Üzere Bu Ziyaretleri Gerçekleştiriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]