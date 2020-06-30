TBMM Başkanı Şentop: "Gelişmenin, dönüşmenin ve olgunlaşmanın bilincinde olmalıyız" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Gelişmenin, dönüşmenin ve olgunlaşmanın bilincinde olmalıyız"
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:33 Kaynak: AA
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