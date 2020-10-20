TBMM Başkanı Şentop Gence'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan"daki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

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-Şentop, Gence'de