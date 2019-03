TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, Geleceğimiz Bakımından Güveniyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Şentop, " Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'de bugün yapacağı açılış ve ziyaretlere İpsala ilçesinden başladı. Ak Parti Edirne Milletvekili Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Ekrem Canalp'ın eşlik ettiği Şentop, İpsala Belediyesi'ni ziyaretinin ardından ilçedeki Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta havanın serin olduğunu ve fazla konuşmayacağını söyleyen Şentop, İpsala'nın standardının en yüksek ve en sevdiği ilçelerden biri olduğunu söyledi. Kendisinin göçmen Tekirdağlı bir ailenin evladı olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin geçmişini ve Türkiye'ye gelip, Tekirdağ'a yerleşmelerini anlattı.



TBMM Başkanı olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdisi ile Trakya ve Rumeli'ne teveccühü olduğunu ifade eden Şentop, zor ve sorumluluğu yüksek bir görev olduğunu vurguladı. Milli eğitimin en önem verdikleri alanlarından biri olduğunu söyleyen Şentop, "Daha önce elbette hükümetler, siyasetçiler önem vermişlerdir. Bir kaç hususu paylaşmak istiyorum. 2002'den bu yana okullaşma ve öğretmen sayısı bakımından, öğrenci sayısına baktığımızda yaklaşık 20 milyon civarında ilk ve orta öğretimde öğrencimiz var, 1 milyon öğretmenimiz var. 2002'de Türkiye'de 540 bin civarında öğretmen varken şimdi öğretmen sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır. Derslik ise 343 bin derslik varken 600 bine yaklaşmıştır. Dolayısıyla bütün kalemlerde baktığımızda yüzde 100 artış var,. iki katına çıkan bir artış var. Bütçeyi dikkate aldığımızda da söyleyebiliriz. 2002'de Milli Eğitime ayrılan bütçe



7.5 milyar iken şimdi bütçe 112 milyarın üzerinde. 2018 bütçesi rakamı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla en önem verdiğimiz sağlıkla beraber en önem verdiğimiz alan Milli Eğitim bütçe içerisinde. Bunun dışında sadece fizik anlamında değil nitelik olarak da kalitesi artırılmıştır. 2003 yılından itibaren öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak ilk gün okula geldiklerini önlerine koyuyoruz ders kitaplarını. Bunun ötesine geçildi, akıllı tahtalar, tabletler gibi" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhteviyata da önem verdiklerini ifade ederek, eskiden bilgiye ulaşmanın zor olduğunu anlattı. Şentop, kendi öğrencilik dönemlerinde ansiklopediler bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Ama şimdi elinizdeki cep telefonlarından istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu bilginin doğrulduğunu, gerçekliğini tespit etme imkanımız biraz sınırlı çünkü her yerden bilgi yağıyor. Bir kelime yazsanız o kelime ilgili birbiri ile çelişen bilgiler var. Eskiden daha çok bilgi elde etme üzerine kurulan çalışmalar bugün biraz daha bilgi elde etme değil ama o bilgiyi değerlendirme, doğrusunu yanlışından ayırt edebilme o bilgiden sonuçlar çıkarmaya yönelik biraz daha analiz sentez yapabilme mahiyeti kazanmaya başladı. ve bu daha da artacak. Bunları doğru test edebilme



doğru kullanabilme yeteneklerini geliştirmek lazım.



Türk öğrencilerin zeki ve başarılı olduğunu söyleyen Şentop, "Dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Şüphesiz her millette potansiyeli yüksek öğrenciler var, olamayanlar var. Ama genel olarak baktığomızda bizim milletimizin çocuklarını mukayese ettiğimizde bir çok ülkeden çok potansiyele sahip. Bunu nerede görüyoruz, uluslararası mukayeseler var. Mesele size bir örnek söyleyeyim, Almanya'nın yapmış olduğu ABİTUR sınavında Türkiye'den giren öğrenciler, Alman öğrencilerden daha başarılı. Oransal olarak baktığımızda Almanların yaptığı sınavda Almancayı ana dilleri değil, ikinci dili olarak öğreniyorlar. Ama daha başarılı sonuçlar alabiliyorlar. Yine yurtdışında birçok bilim adamımızın, akademisyenlerimizin çalışmaları var, bunlar görüyoruz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimize yapmış olduğumuz yatırımı doğru bir şekilde kanalize edip yönlendirirsek Türkiye'de çok daha büyük başarılar alacağız. Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, eğitimin iki yönüne dikkat çekerek, şöyle dedi:



"Eğitimin iki boyutu var, birisi bilgi ile ilgili, o bilgiyi doğru kullanmayla ilgili. Bu önemli bu anlamda farklı ülkelerde neler öğreniyorsa bizim öğretmemiz lazım. Dünyada en az onlar kadarını bizim öğretmemiz, çocuklarımıza aktarmamız lazım. Bu önemli ama bu yeterli değil. Yakın zamanda 15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bizi şunu gösterdi. Aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde bulunan örgütün mensubu olan kişiler arasında gerçekten iyi yetişmiş bilgi bakımından kişiler de vardır. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı. Dolayısıyla tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan sevgisini onlara aşılamamız lazım. Bu milletin istikbali için millete olan muhabbetten çalışma gayreti içerisinde olmayı onlara aşılamamız lazım. Yani bir taraftan eğitimde bilgi vereceğiz evet iyi yetiştireceğiz, muasır medeniyet sevisinin üzerine çıkacak bilgileri vereceğiz ama bir taraftan da millete, vatana bayrağa bağlılık aşkını da sevdasını da gençlerimizi içine kalbine koyacağız. Bunu koymadığımız takdirde iyi yetişmiş ama bizim olmayan gençler karşımıza çıkacak. Hem bizim olan topraklara bu millete ait insanlar yetiştirmeliyiz. İyi yetişmiş insanlar olması lazım bunların."



CHP'Lİ BAŞKANA TAZİYEDE BULUNDU



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın dün vefat eden annesi Ümmüş Gürkan'ın ilçede toprağa verilmesi üzerine, başsalığında bulundu. Şentop, Ümmüş Gürkan'ın evinin önünde helallik alınmasına katılarak, Recep Gürkan'a başsağlığı dileğinde bulundu.



Daha sonra Keşan ilçesinde geçen Mustafa Şentop, Keşan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.



- İpsalaedirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Görevinden İstifa Etti

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım

Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi

İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada