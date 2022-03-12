TBMM Başkanı Şentop, gençlerle "Kurtuluş Hattı" filmini izledi Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, gençlerle "Kurtuluş Hattı" filmini izledi Açıklaması

12.03.2022 22:06
TBMM Başkanı Şentop, gençlerle "Kurtuluş Hattı" filmini izledi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'da birçok şehri gezerek Milli Mücadele'nin haklılığını, heyecanını anlattığını belirterek, "İstiklal Marşı'nın arka planını, Mehmet Akif'in hayatında arka planında görebiliyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'da birçok şehri gezerek Milli Mücadele'nin haklılığını, heyecanını anlattığını belirterek, "İstiklal Marşı'nın arka planını, Mehmet Akif'in hayatında arka planında görebiliyoruz. Bu bakımdan Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele'nin manevi komutanıdır." dedi.

Şentop, Beyoğlu Atlas Sineması'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'ihci yıldönümünde "Kurtuluş Hattı" filminin çekiminde destek veren Gençlik Akademisi üyeleri ve üniversite öğrencisi gençlerle bir araya geldi, filmin özel gösterimini izledi.

Gösterim öncesi Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ve filmin yapımcısı Selman Kayabaşı'nın katılımıyla gençlerle İstiklal Marşı ve filmi üzerine sohbet eden Şentop, gençlerin İstiklal Marşı'na ve Mehmet Akif Ersoy'a sahip çıkmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Şentop, "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu'da birçok şehri gezerek Milli Mücadele'nin haklılığını, heyecanını anlatıyor. İstiklal Marşı'nın arka planını, Mehmet Akif'in hayatında arka planında görebiliyoruz. Bu bakımdan Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele'nin manevi komutanıdır." diye konuştu.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un vefatıyla ilgili bir anekdotu da paylaşan Şentop, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif vefat ettiğinde cenazesi Beyazıt Camisi'ne getiriliyor. Üniversiteli gençlerden biri, cenazenin Mehmet Akif'e ait olduğunu öğrenince hemen üniversiteye koşup arkadaşlarını haberdar ediyor. Böylelikle Ersoy'un cenaze namazını gençlerden oluşan büyük bir kalabalık kılıyor. Gençler, Edirnekapı'ya kadar omuzlar üzerinde tabutunu taşıyorlar. Gençlerin, İstiklal Marşı'na ve şairine muhabbetleri, yakınlığı ve onu hissederek cenazesine sahip çıkmaları çok önemli."

"İstiklal Marşımız bize yakışan bir marş"

Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın Meclise gelmesiyle ilgili de gençlere bilgiler vererek, "İstiklal Marşı önce Açık Söz gazetesinde yayınlanıyor. Sonra Meclise geliyor. Daha sonra cephedeki askerlere gönderiliyor. Akif'in şu sözü son bir mühür oluyor, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.'" değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın her seferinde ayrı bir heyecanla okunduğu vurgusunu da yapan Şentop, "Resmi programlarda ülke milli marşlarını dinliyoruz. Her seferinde şunu müşahede ediyoruz ki, bizim İstiklal Marşımız heyecan verici ve bize yakışan bir marş." diye konuştu.

Programda gençlerden gelen soruları da yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mehmet Akif Ersoy kırgın mı gitti?" sorusuna ise "Kendisini bir davaya adayan insan kırgın olmaz vazife olarak. İnancının gereği olarak hareket eden insanların bir kırgınlık içinde olmayacağını biliyoruz." yanıtını verdi.

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Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şentop, İstiklal Marşı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, gençlerle 'Kurtuluş Hattı' filmini izledi Açıklaması - Son Dakika


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