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TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektirTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Başkonsolosluğu'nda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda, uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.
ANKARA,


Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:32 Kaynak: DHA
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