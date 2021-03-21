TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği düşen ancak TBMM'den ayrılmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasıyla ilgili, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır." dedi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, 27. Dönem HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 21 Şubat 2018 tarihli kararının kesinleştiği hususunun, Cumhurbaşkanlığının yazısıyla 11 Mart 2021'de TBMM Başkanlığına bildirildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine Gergerlioğlu hakkında verilen ve Anayasa'nın 76'ncı maddesi uyarınca milletvekili seçilmeye engel teşkil ettiği anlaşılan kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün, 17 Mart'taki birleşimde saat 15.19'da, TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulduğuna işaret eden Şentop, böylece Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince düştüğünü belirtti.

Şentop, milletvekilliği sıfatını kaybeden Gergerlioğlu'na, oturumu yöneten başkanvekilince Genel Kurul Salonu dışına çıkması gerektiğinin belirtildiğini ve TBMM İdari Amirlerinin göreve davet edildiğini ifade etti. Şentop, devam eden süreçte Gergerlioğlu'nun salon dışına çıkmadığını, TBMM Genel Kurulunun da çalışmalarına devam edemediğini, birleşimin 16.05'te kapandığını anlattı.

Birleşim kapandıktan sonra Gergerlioğlu ve HDP Grubu üyesi yaklaşık 30 milletvekilinin, ellerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu dövizlerle Genel Kurul salonunda beklemeyi sürdürdüğünü ancak saat 19.26'da salondan çıkış yapıldığını anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu Salonu'ndan çıkış yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Grubu mensubu bazı milletvekilleri ve danışmanlar ile beraber TBMM Ana Bina 2. katta bulunan HDP Grup Toplantı Salonu'na geçiş yapmışlardır. Genel Kurul Salonu'ndan parti grubu toplantı salonuna geçiş esnasında kalabalık içerisindeki bazı kişilerin 'biji serok apo' sloganları attığı tespit edilmiştir. 18, 19, 20 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu'nun söz konusu tarihlerde değişik zaman dilimlerinde sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yaptığı ve video yayınları gerçekleştirdiği, basın açıklamaları yaptığı, aralarında bazı milletvekillerinin TBMM'ye kayıtsız (hukuka aykırı) şekilde girişini sağladıkları kişilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi kabul ettiği ve bu eylemlerini Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğini çeşitli vesilelerle beyan ettiği hususları tespit edilmiştir.

17 Mart- 20 Mart 2021 tarihlerini kapsayan süre zarfında, TBMM İçtüzüğü'nün 167'nci maddesi hükmü uyarınca, 'eski milletvekili' sıfatıyla TBMM Yerleşkesi'nde bulunmasına binaen Gergerlioğlu hakkında TBMM Başkanlığınca gerekli tutanaklar tutulmuş, başka herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan söz konusu tutanaklar TBMM Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir."

-"Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz"

Şentop, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Mart 2021 tarihli yazısıyla, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu talimat kapsamında, TBMM İçtüzüğü'nün 164'üncü ve 170'inci maddeleri hükmü gereğince Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memurları aracılığıyla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına teslim edilmesine ve bu suretle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Mart 2021 günlü, soruşturma yazısının gereğinin yerine getirilmesine TBMM Başkanlığınca izin verilmiştir.

Anayasa'ya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."