Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'Girişte termal kamera düşünüyoruz' - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi. - ANKARA
Son Dakika CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz