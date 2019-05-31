Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: Gönül hoşnutluğu ile bayram geçiremiyoruz
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TBMM Başkanı Şentop: Gönül hoşnutluğu ile bayram geçiremiyoruz

57 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: Gönül hoşnutluğu ile bayram geçiremiyoruz, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerekse dünyanın birçok yerindeki çatışma, sıkıntı ve yoksulluklar bayramlarımızı ukdeli hale getiriyor" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tören salonunda Meclis personelinin Ramazan Bayramı tebriklerini kabul etti. Şentop burada yaptığı konuşmada; dünyanın içinde bulunduğu şartlara dikkat çekerek, artık bayramların gönül rahatlığı ile kutlanmadığını söyledi. Mustafa Şentop şöyle dedi:
"Dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerekse dünyanın birçok yerindeki çatışma, sıkıntı ve yoksulluklar bayramlarımızı ukdeli hale getiriyor. Bayramlar bir anlamda sosyal, dini ve kültürel bakımdan en azından günlük hayatın rutini içindeki sıkıntıların bir kenara bırakılması gereken günlerdir."
TRAFİK UYARISI
TBMM Başkanı Şentop, bayramda şehir dışına gidecek olanlara, "Şehir dışına gidecek olan arkadaşlarımız varsa bayram günleri, trafikteki dikkatsizlikler nedeniyle acılı günlere dönüşüyor, dikkatli olalım, buna fırsat vermeyelim" uyarısında bulundu.
 

Görüntü Dökümü:
-TBMM Başkanı Şentop'un personel ile bayramlaşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 
Haber: Besti KARALAR/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:50 Kaynak: DHA
Mustafa Şentop, Güncel
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