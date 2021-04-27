TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı

27.04.2021 12:39
TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini tebrik etti.

Şentop, ülkelerinin milli günleri dolayısıyla Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkanı Thandi Ruth Modise, Güney Afrika Parlamentosu Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Nkosiyakhe Amos Masondo, Sierra Leone Meclis Başkanı Abass Chernor Bundu ile Togo Milli Meclisi Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan'a ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkanı Modise ile Güney Afrika Parlamentosu Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Masondo'ya gönderdiği mektupta Şentop, "Güney Afrika ile mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini arzu ediyor, sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkına huzur ve esenlik, size ve şahsınızda parlamentonuzun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone Meclis Başkanı Bundu'ya gönderdiği mektubunda ise milli gün dolayısıyla dost ve kardeş Sierra Leone halkını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceği kanaatindeyim. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Sierra Leone Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

Togo Milli Meclisi Başkanı Tsegan'a gönderdiği mektubunda ise Türkiye'nin, Togo ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Togo Milli Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Güney Afrika, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı - Son Dakika


Son Dakika

Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım         
11:44
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık         
11:12
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı         
10:21
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
ABD, 60 milyon doz AstraZeneca aşısını ihtiyacı olan ülkelere dağıtacak ABD, 60 milyon doz AstraZeneca aşısını ihtiyacı olan ülkelere dağıtacak         
07:33
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 12:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei