TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile Meclis'te bir araya geldi.

Byeong-seug ve beraberindeki heyeti Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Dünyayı etkileyen salgın şartlarında kısmen yavaşlayan parlamenter diplomasinin yeniden canlanması ve yüz yüze görüşebilmek bizleri sevindiriyor." dedi.

"Kore Cumhuriyeti ile Kore Savaşı'ndaki kardeşlik hukukumuz üzerine inşa edilen ve 2012 senesinde Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz dostluk ilişkilerimizin ivme kazanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullanan Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilebilmesi için en yüksek seviyede irade ve önemli bir potansiyelin mevcut olduğunu söyledi.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, Kore Cumhurbaşkanı Sayın Moon'un geçtiğimiz sene Türkiye'ye yapmayı planladığı, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ziyaretinin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler de ikili ilişkilerimizin önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Zatıalinizin bu ziyaretinin, 'kan kardeşimiz' Kore ile dostluk ilişkilerimizin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyorum.

Sayın Başkan, parlamentolarımız arasındaki ilişkileri dostluk gruplarımız ve ilgili komisyonlarımız arasındaki temaslarla ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatlarındaki iş birliğimizle de zenginleştirebiliriz. Bu bağlamda, bilhassa pandemi sonrası dönemde parlamenter diplomasi alanındaki iş birliğimizi artırmak için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gayret sarf etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ülkelerimiz arasında başta ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, ulaştırma ve müteahhitlik hizmetleri gibi alanlar olmak üzere sağlam bir iş birliği altyapısı bulunmaktadır. Ülkemizdeki mega müteahhitlik projelerindeki iş birliğimiz memnuniyet duyduğumuz önemli bir konu başlığıdır. Dijital dönüşüm sahasında öncü rol oynayan Kore ile iş birliğimizi geliştirmeyi ve ilgili kurumlarımız arasında yakın temas kurulmasını da arzu ediyoruz."

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Şentop, "İstanbul ve Ankara'yı kapsayan programınızın ülkelerimiz ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Kore Ulusal Meclisinin bütün değerli üyelerine TBMM'den selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Türkiye'den sonra kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştireceğiniz ziyaretinizin de başarıyla tamamlanmasını diliyorum." diye konuştu.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug de "Meclisin kapalı olduğu bir dönemde bizleri bu sıcak karşılamanız için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orman yangınları ve sel felaketinden dolayı zarar gören Türk halkının acısını yürekten paylaştıklarını vurgulayan Byeong-seug, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle Türk halkının bu acısının en kısa sürede sarılacağına inanıyorum." dedi.

Byeong-seug, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kore savaşında Türk askeri Kore'nin demokrasi ve özgürlüğü için savaşmıştı, o fedakarlıkları boşa gitmedi; Kore'nin bugünkü kalkınması Türk askerinin gayretleriyle olmuştur. Kore hiçbir ülkeye 'kardeşim' ifadesini kullanmaz, sadece Türkiye için 'kardeş ülke' diyoruz. Kore ve Türkiye 2012 yılında stratejik ortaklık kurduktan sonra her alanda ikili iş birliği artmaktadır. Bu dostluk ve samimi ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyoruz."

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Daha sonra Şentop ile Byeong-seug ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan yerleri ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezdi.