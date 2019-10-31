TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.