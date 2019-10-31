TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi
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Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması
Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.
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