Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

7 saat önce

Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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