Şentop: "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği sürdürüyoruz" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret düzenlediği Gürcistan'da, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria karşıladı. Şentop, Tiflis ziyaretinde ilk olarak, Gürcistan'ın bağımsızlığında mücadele eden kahramanlar anısına yaptırılan Kahramanlar Meydanını ziyaret ederek anıta çelenk koydu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda, Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

28 YIL SONRA İLK PROTOKOL

TBMM ile Gürcistan Parlamentosu arasında daha önce 13 Ocak 1994'te imzalanmış olan iş birliği protokolü TBMM Başkanı Şentop ile Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili tarafından imzalandı. Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol uyarınca parlamentolar, siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesinde katkı sağlayacak. Parlamentolar, mevzuat hazırlama, onaylama ve parlamento faaliyetlerine ilişkin tecrübe kazanmak amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretleri teşvik edecek.

ORTAK AÇIKLAMA

Protokol imzasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ortak açıklamalarda bulundu. Şentop, Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim. Bu resmi ziyaretimde bana farklı siyasi partilerden, kıymetli milletvekillerimizden müteşekkil bir heyet eşlik etmektedir. Sayın Başkanla gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimizde parlamentolar arası işbirliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"GÜRCİSTAN, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAĞIDIR"

Yakın dost ve müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında hiçbir sorun bulunmadığına dikkat çeken Şentop, "Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır. Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda da üst düzeyde devam etmektedir. Son yıllarda senelik 1.6 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 2.1 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'deki iş dünyasının, iş insanlarının Gürcistan'da yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de destekliyoruz. Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'IN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK

Topbaş, Gürcistan'ın NATO üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde ilişkilerimizin parlamenter boyutunu güçlendirmemizin de önemli olduğuna inanıyorum. İmzaladığımız parlamentolar arası iş birliğiyle ilgili protokol bu konuda önemli bir adım olarak tarihe geçecektir" dedi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile de görüştü.

(İHA)